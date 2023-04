CARTE. Moustique tigre : la liste des communes de l'Aveyron colonisées par l'insecte selon l'ARS

Voici les communes de l'Aveyron colonisées par le moustique tigre de 2016 à nos jours.

Il y a environ 20 ans, le moustique tigre était surtout présent sur le littoral méditerranéen, mais il colonise en 2023 les 13 départements de l'Occitanie. L'insecte va faire l'objet d'une surveillance renforcée à compter du 1er mai, constituant "une priorité de santé publique", rappelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), Didier Jaffre.

Dengue, Zika, Chikungunya

Le moustique tigre a la possibilité de transmettre des maladies tropicales telles que la Dengue, le virus Zika ou le Chikungunya. En 2022, 56 cas importés ont été recensés dans la région et ont donné lieu à 5 foyers de cas autochtones de dengue "dans des départements où on n'avait jamais eu affaire à des cas autochtones auparavant", notamment les Hautes-Pyrénées.

Il a fini par coloniser les milieux ruraux

Si l'insecte aime tout particulièrement les espaces urbains, il a fini par coloniser les milieux ruraux. "Un seul moustique peut être à l'origine d'un foyer épidémique", prévient l'ARS, même en Aveyron.

Les conquêtes du moustique tigre depuis 2016

En 2022, au moins 44 % des communes de l'Occitanie étaient colonisées par le moustique tigre. En Aveyron, son implantation a été progressive. Sur la carte ci-dessous, l'ARS recense les villes où l'insecte s'est durablement installé.

Les communes colonisées entre 2016-2019 (en bleu), entre 2020-2021 (en jaune) et en 2022 (en orange). ARS Occitanie

Entre 2016 et 2019, les principales villes de l'Aveyron et les villages adjacents ont été les premières touchées : Millau, Paulhe, Saint-Beauzély, Comprégnac, Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Aubin, Flagnac et Capdenac-Gare.

Une forte prolifération du moustique entre 2020-2021 a étendu son territoire dans le département : Belmont-sur-Rance, Saint-Sernin-sur-Rance, Saint-Affrique, Sévérac-d'Aveyron, Onet-le-Château, Naucelle, La Fouillade, Najac, Le Bas Ségala, Villeneuve, Naussac ou encore Conques-en-Rouergue.

Les dernières estimations de 2022 citent une dizaine de nouvelles villes : La Couvertoirade, Rebourguil, Creissels, Mostuéjouls, Réquista, Olemps, Luc-la-Primaube, Salles-la-Source, Laissac, Bozouls, Espalion, Saint-Geniez-d'Olt et enfin Firmi.

Éviter d'avoir de l'eau stagnante

Chaque particulier peut aussi fournir des efforts pour éviter la prolifération de l'insecte près de chez soi. "Ce sont les gîtes larvaires, autrement dit les lieux de ponte, qu'il faut éviter", détaille Deborah Galy, animatrice environnement auprès de l'ARS Occitanie. L'eau stagnante est le repère préféré des moustiques tigres, "plus la zone est petite, plus ils adorent. De l'eau dans un bouchon de bouteille suffit à l'insecte pour se reproduire".

Il est donc recommandé de vider des bassines, pots ou points d'eau que vous possédez au moins une fois tous les 7 jours (ou bien mettre du sable à l'intérieur), penser à ranger les jouets en extérieur ou encore couvrir ses récupérateurs d'eau.