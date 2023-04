C'est quoi la consigne sur les bouteilles en plastique dont personne ne veut, sauf le gouvernement ?

La décision du déploiement ou non de cette mesure doit être prise en juin 2023. Les collectivités chargées du traitement des déchets ainsi que des associations environnementales et de consommateurs s'y opposent depuis 4 ans. Voici pourquoi.

La France est le 5e consommateur mondial de bouteilles plastique dans le monde, et elle en produit 310 millions de tonnes par an. Toutes les heures dans le pays, environ 1,5 million de ces bouteilles sont utilisées, soit 36 millions par jour, et 25 millions d'entre elles sont jetées quotidiennement, dont environ les deux tiers sont recyclées. Un Français utilise en moyenne 180 bouteilles plastique à usage unique par an.

Pour tenter de réduire cette pollution plastique, le gouvernement avait imaginé une consigne sur les bouteilles plastique dans le cadre de la loi Agec (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), promulguée en février 2020 puis août 2021. Mais ce dispositif avait été écarté dès 2019 en raison de l'opposition des collectivités et des associations de consommateurs et de protection de

l’environnement.

La consigne sur les bouteilles plastique, c'est quoi ?

Concrètement, les Français paieront autour de 20 centimes d'euro supplémentaires pour chaque bouteille plastique achetée, et ne récupéreront ces 20 centimes que s'ils ramènent ces boutiques usagées dans des automates placés à cet effet dans les magasins. Selon les opposants, cette mesure nécessiterait l'installation de 30 000 à 100 000 automates dans tout le pays, pour un coût estimé à "entre 750 millions et plus d'un milliard d'euros". Selon eux, les 20 centimes supplémentaires sur les bouteilles plastique serviraient d'abord à payer cette installations, tandis que les 20 centimes perçus sur les bouteilles qui ne seraient pas ramenées en magasin irait "dans les poches des industriels de la boisson et des eaux en bouteille".

Pour le gouvernement, cette consigne permettrait un meilleur taux de collecte de ces bouteilles plastique (jusqu'à 90%, espère-t-il), ainsi que le taux de recyclage. Pour les opposants, "cette mesure ne réduit absolument pas la pollution plastique", ces bouteilles ne représentant que "moins de 10%" de ces déchets plastique. Pour eux, il suffit de mettre la bouteille usagée "dans son bac jaune, sans surcout supplémentaire sur la boisson."

Pourquoi cette consigne revient-elle sur le tapis ?

Fin janvier 2023, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a relancé une concertation nationale sur la mise en place de cette consigne en réunissant tous les acteurs du secteur des déchets. En juin sera prise la décision si oui ou non cette mesure est mise en oeuvre. Une nouvelle fois, les collectivités, dont l'Association des maires de France, et les assocatiions montent donc au créneau contre l'instauration de cette "fausse consigne" et de cette collecte "plus contraignante et plus complexe" pour les Français.

Ce jeudi 27 avril, les 22 acteurs publics du traitement des déchets en Occitanie ont publié une motion commune renouvelant leur opposition à l'instauration de cette consigne sur les bouteilles plastique. Une opposition renouvelée dans toutes les autres régions.