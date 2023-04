Décès de Jean-Louis Cabiron : les hommages se multiplient après la disparition du patron emblématique de l'Excalibur

L'Aveyronnais Jean-Louis Cabiron s'en est allé à l'âge de 69 ans, emporté par la maladie. L'emblématique patron de la discothèque L'Excalibur, à Espalion, laisse derrière lui un immense vide.

Depuis l'annonce ce mercredi 26 avril du décès de Jean-Louis Cabiron, l'emblématique patron de l'Excalibur, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de cette figure de l'Aveyron qui a marqué la jeunesse de tant d'Aveyronnais.

La plus célèbre des discothèques fondée il y a 40 ans

C’est la plus ancienne et la plus célèbre des discothèques de l'Aveyron. À Espalion, depuis 40 ans (elle a été créée le 7 juillet 1983), l’Excalibur fait danser tout l’Aveyron et au-delà.

Plus de deux générations s’enchaînent sur les pistes de ce lieu des noctambules devenu au fil du temps aussi le repaire estival des Aveyronnais de Paris. Puis, toute l’année, les parents qui ont été autrefois clients ou le sont toujours, viennent désormais chercher leurs enfants.

"Gentillesse et professionnalisme"

Sur les réseaux sociaux, Michel Santos, patron de l'Umih 12 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) a exprimé, dès ce 26 avril après-midi, sa "grande tristesse." Et d'expliquer : "C'est avec beaucoup d’émotion que nous venons d’apprendre le décès de Jean-Louis Cabiron, patron de la discothèque l’Excalibur à Espalion depuis les années 80. Sa gentillesse, sa prévenance, son professionnalisme nous a accompagnés dans notre vie nocturne d’un grand nombre d’entre nous".

Et de poursuivre : "Toute l’équipe de l’Umih 12 s’associe à la famille dans ces moments difficiles, à ses enfants Hugues et Philippine, Marthe son épouse. Je n’oublierais jamais toutes ces belles soirées passées à L’Excalibur.

"Un patron génial comme on en voit peu"

Romain : "Une très belle personne nous quitte, un patron génial comme on en voit peu. Au revoir Jean Louis..."

Tib Bernard : "Merci à cette figure Aveyronnaise du monde de la nuit mais aussi un chic en dehors ! Merci Mr Cabiron et reposer en paix !"

Myriam : "Que de bons souvenirs et de belles soirées à L'Exca".

"Merci de nous avoir donné la possibilité de danser durant notre jeunesse"

Anne-Marie : "Merci de nous avoir donné la possibilité de danser, s'amuser durant notre jeunesse, surtout l'hiver, on n'avait pas grand-chose. Reposez en paix Monsieur".

Arthur : "J’ai franchi les portes de ton établissement à un âge où l’on ne rentrerait plus maintenant. Depuis la moitié de mon existence, des années durant, je suis venu et revenu en ce lieu unique que tu as créé : L’Excalibur".

"Tant de soirées mémorables, de festivités..."

"J’aurais tant à dire sur ce lieu et tout ce qui s’y est passé… mais comme l’on dit ce qui se passe à L’Excalibur reste à L’Excalibur ! Tant de souvenirs, tant de soirées mémorables, de festivités de musique et de danse… . Tu avais le sens des choses et à mon avis, tout compris : au fil des années tu as su faire évoluer cette création, encore et toujours, et rendre L’Excalibur absolument incontournable et même, ça ne s’invente pas, légendaire"…

"Je te serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour la jeunesse (et pas que !) du Nord-Aveyron et bien au-delà"...

David : "Être aveyronnais c'est aussi avoir dansé chez lui, abusé de certaines bouteilles, craignant les gendarmes en bas du chemin".

"Comme pour beaucoup d'Aveyronnais, mes nuits ont été belles grâce à Jean-Louis"

Marmotte : "Qui n’a pas connu l’Exca dans le Nord Aveyron. Trop fière de monter à Paris avec un peu du pays. C’était et restera un lieu mythique. Merci Mr Cabiron".

Jean-Brice : "Que de soirées ensemble deux ans aux platines du disco en 93 et 94 et de super souvenirs pour moi... bye-bye Jean-Louis".

David : "Comme pour beaucoup d’Aveyronnais, mes nuits ont été belles grâce à Jean-Louis. Quand on venait dans ses établissements, tout était vrai : l’amitié, la convivialité, l’ambiance, l’esprit qui se dégageait. Tout était comme lui. Je repense ce soir à tous ses souvenirs à L’Excalibur et à L’endroit avec tendresse et nostalgie. Ce soir, je pense à lui, à sa famille, ses proches et à Christine trop tôt disparue".