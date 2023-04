Villecomtal. En mai, La Fabrique accueille un trio de Jazz

Le concert du mois d’avril fut de l’avis de nombreux amateurs de musique un vrai moment de bonheur. La Fabrique du Rougier accueillait Jérémy Péret, guitariste primé lors de prestigieux concours entre le Japon et les États-Unis. Le public fut admiratif de la maîtrise technique et de l’inspiration de ce jeune natif de Florentin-La-Capelle. L’artiste a fait chavirer son audience avec un final accompagné à la voix par sa sœur présente ce soir-là.

Dans la sélection musicale de La Fabrique des Rêves, Petteri Parviainen propose pour le dimanche 7 mai une formation de jazz autour d’Arik Strauss. Ce pianiste a joué avec les plus grands jazzmen dans les clubs de New York puis multiplié les enregistrements et les projets musicaux entre la côte Est des USA, Jérusalem et Paris. Il vit dans le sud de la France depuis 2021. Il sera accompagné à la guitare basse, par Tony Margaléjo, musicien professionnel formé à Montpellier, qui a enchaîné les concerts et les collaborations aux influences musicales variées.

Nicolas Billi complétera le trio à la batterie. Le responsable de l’école de musique d’Espalion a voyagé entre l’Asie et l’Amérique du Sud à la découverte des musiques du monde. Il a été membre de la formation Budapest et aujourd’hui de groupes aux univers musicaux multiples.

Le concert commencera à 18 heures. Il est conseillé de trouver une place en avance.