Football : quatre choses à savoir sur Saint-Étienne, le prochain adversaire de Rodez

Rodez reçoit Saint-Étienne à Paul-Lignon, samedi 29 avril à 19 heures, pour le compte de la 33e journée de Ligue 2. Le match sera à suivre sur les antennes de Prime Video et, en clair, sur la chaîne L'Équipe.

Une forme retrouvée grâce à un mercato d'hiver conséquent

Jusqu'au début de l'année civile, Saint-Étienne affichait une forme bien inquiétante pour un club de son envergure. Pour cause, les hommes de Laurent Batlles pointaient encore au dernier rang de Ligue 2 au soir de la 18e journée, début janvier.

Pour remédier à cette sale situation, les Stéphanois sont passés à la caisse lors du mercato hivernal (Charbonnier, Appiah et Larsonneur ont été achetés, tandis que Bamba, Nkounkou et Pavlovic sont, eux, arrivés en prêt). Et tout à coup, leurs maux se sont progressivement dissipés. Avec six victoires en huit matches entre janvier et février, ces derniers se sont extirpés de la zone rouge, prenant même aujourd'hui une marge suffisante pour ne plus trop être inquiétés par la lutte pour le maintien. À deux jours de leur déplacement en terre aveyronnaise, les hommes de Laurent Batlles figurent à la 10e place, avec huit points d'avance sur Laval, 17e.

Niels Nkounkou, l'homme en forme

Débarqué dans le Forez cet hiver en prêt d'Everton, le gamin de la formation marseillaise explose chez les Verts. Avec six buts et sept passes décisives en quatorze matches, l'arrière gauche (oui, oui, arrière gauche) a des stats à faire saliver bon nombre d'attaquants. À commencer par ceux de sa propre équipe, puisqu'il est le troisième meilleur buteur de l'ASSE... en ayant commencé la saison six mois après ses coéquipiers.

Le joueur de 22 ans reste sur quatre buts et une passe décisive sur les trois dernières journées !

Wadji blessé et forfait, Appiah de retour

En plus des absences déjà connues de Fall, Charbonnier, Monconduit, Briançon et Mouton, Batlles a annoncé le forfait d'Ibrahima Wadji, deuxième meilleur buteur du club cette saison avec 9 réalisations, blessé à la cheville, pour la rencontre de samedi à Paul-Lignon. "On a perdu Wadji, qui n’a pas pu s’entraîner cette semaine", a déclaré le coach stéphanois en conférence de presse, jeudi.

Au rayon des bonnes nouvelles pour l'ASSE cette fois : le retour "très important" de Dennis Appiah. Blessé depuis deux semaines, le latéral droit de 30 ans a pu s'entraîner avec le groupe cette semaine et devrait être du déplacement à Rodez.

La tête à la vente

Ces derniers temps, les Stéphanois n'ont pas seulement la tête à la Ligue 2. Loin de là même. En effet, depuis deux jours, et la parution chez nos confrères de l'Équipe d'une information selon laquelle la vente du club pourrait être actée avant l'été, le peuple ligérien se prend à rêver d'un renouveau pour l'institution verte, elle qui vit des heures sombres depuis de nombreuses années.