Handicap : remboursement des fauteuils roulants, enseignant référent, accessibilité, ce que contiennent les 70 mesures dévoilées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a notamment annoncé ce mercredi 26 avril une enveloppe de 1,5 milliard d'euros pour améliorer l’accessibilité des lieux publics et le remboursement des fauteuils roulants.

C’est la première annonce de grande ampleur faite mercredi par Emmanuel Macron, lors de la 6e Conférence nationale du handicap (CNH) mobilisant 27 membres du gouvernement, dont la Première ministre Élisabeth Borne : l’État va consacrer une enveloppe d’un milliard et demi d’euros au renforcement de l’accessibilité des lieux publics pour les personnes en situation de handicap.

Une enveloppe d'1,5 milliard d'euros

Cet engagement sera "décliné avant l’été" et fera l’objet d’une "programmation", a précisé le président de la République. Ces aides concerneront "particulièrement les petits établissements recevant du public […] les petits commerces, restaurants, salles des fêtes, locaux de services publics", a-t-il expliqué. Elles seront assorties d’un volet répressif. Après un premier bilan en 2024, des "sanctions" pourront être prises si les lieux publics ne jouent pas le jeu.

Les fauteuils roulants remboursés

Autre mesure emblématique officialisée par le chef de l’État, "les fauteuils roulants seront intégralement remboursés, dès 2024. C’est une mesure importante, une mesure de justice sociale", a-t-il souligné.

Le chef de l’État avait promis ainsi 70 actions fortes lors de cette CNH, qui permet de dresser, tous les trois ans, le bilan des politiques publiques engagées pour les personnes en situation de handicap et fixe le cap pour les années à venir.

Le collectif Handicap boycotte la conférence

Une conférence boycottée par le collectif Handicap, regroupant 52 associations, qui reprochaient notamment au chef de l’État un manque de concertation. L’objectif de l’exécutif est de "changer le quotidien des personnes", pour qu’elles puissent "aller à l’école, travailler, circuler, pratiquer des activités sportives et culturelles, vivre pleinement", a fait valoir, de son côté, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, cité mercredi par Le Monde Voici les autres annonces à retenir.

Jeunesse

Emmanuel Macron a promis, notamment, mercredi un "service public de repérage, d’évaluation et d’intervention précoce et intensif du handicap", une intensification de la formation de tous les intervenants, un "enseignant référent" dans chaque établissement du premier degré et un accès simplifié aux bourses sur des critères sociaux. Le président de la République souhaite aussi "trente minutes d’activité physique quotidienne dans les établissements et services médico-sociaux qui accueillent des jeunes".

Accessibilité

Outre l’enveloppe de 1,5 Md€ pour faciliter l’accès aux lieux publics, l’État souhaite encourager "l’acquisition de voitures électriques adaptées", ou encore élargir pour les logements le dispositif MaPrimeAdapt’aux personnes en situation de handicap "dès 2024". Il annonce, par ailleurs, un "plan de rattrapage" pour "garantir d’ici trois ans l’accessibilité des démarches et sites internet publics".

400 M€ seront investis pour rendre, d’ici 2027, les "158 gares prioritaires nationales" accessibles.

Emploi

France Travail sera, pour les personnes en situation de handicap, "la porte d’entrée pour élaborer leur propre projet professionnel", avec l’apport, "en cas de besoin, d’experts de la sphère médico-sociale", a expliqué le chef de l’État.

Soutien

Des mesures de soutiens financiers ou humains ont également été détaillées comme une hausse "des temps d’accompagnement", un remboursement plus important "des charges liées à l’emploi direct d’une aide à domicile", ou encore la "création de 50 000 nouvelles solutions pour les enfants et les adultes" d’ici 2030.