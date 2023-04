Naucelle. La Comedia Novacella retrouve les planches

"Le Bel Cantou", tel est le titre de la nouvelle pièce écrite et jouée par les comédiens amateurs de la troupe Comedia Novacella. Ils vont retrouver les planches et rêvent à nouveau de les brûler après trois années d’arrêt pour cause de crise sanitaire. Les deux premières représentations auront lieu dans un bel cantou du pays des 100 vallées, à la salle des fêtes de Saint-Martial, commune de Tauriac-de-Naucelle.

Dans ce pays des 100 vallées comme partout ailleurs, des maisons sénioriales ont envahi le territoire, mais une seule résiste à la norme établie, le Bel Cantou, et les activités qui vont s’y dérouler sont bien différentes pour certaines de celles que nous connaissons habituellement. Sur scène, huit acteurs, quatre hommes et quatre femmes joueront douze rôles.

Au milieu des situations rocambolesques, le chant, la musique, la poésie s’inviteront avec la présence de quelques troubadours saltimbanques. Un bel cantou sans bel canto toutefois.

Première représentation le samedi 29 avril, à 20 h 30, et le lendemain toujours à Saint-Martial, dimanche 30 avril, à 14 h 30.