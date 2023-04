Marcillac-Vallon. La coupe de France sourit aux pétanqueurs contre Foissac

Pour son premier tour de coupe de France des clubs, la Pétanque marcillacoise recevait cette semaine sous les platanes l’équipe de Foissac. Six joueurs constituaient l’équipe locale coachée par Patricia Sérieyre tandis que l’arbitrage était confié au coprésident Néné Pinéro. Une égalité parfaite après les tête-à-tête laissait présager un score final serré. La suite de la confrontation permettait aux Marcillacois de prendre un léger ascendant en remportant deux doublettes sur trois… les deux triplettes finales allaient être décisives. Monique Pinéro, Pascal Serieye, Jérôme Prat d’un côté, Raymond Pérez, Guy Acquier, Serge Camy de l’autre ont remporté leurs parties respectives, un succès qui portait le score final à 22 à 9 et qualifiait les locaux pour le tour suivant qui se déroulera le dimanche 4 juin à Onet l’Eglise contre le Pet d’Onet, la redoutable équipe du président Bernier. À l’occasion de la Saint Bourrou, la Pétanque marcillacoise organise un concours en doublettes formées le samedi 27 mai sur le terrain de Kervallon. Jet du but à 14 h 30.