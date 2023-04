Entraygues-sur-Truyère. L’ADMR veut renforcer son équipe

L’association locale ADMR, forte d’une équipe d’aides à domicile pour assurer un service au plus près des besoins de chacun, souhaite encore se renforcer. C’est pourquoi cette équipe jeune et dynamique, qui travaille dans la bonne humeur, se fera un plaisir d’accueillir toute candidature, homme ou femme, en CDD ou CDI, à temps partiel ou à temps plein, à Entraygues ou à St-Amans. La formation est assurée ainsi qu’un tutorat.

Les aides à domicile sont des professionnels qui, chaque jour, s’engagent aux côtés des enfants, des personnes âgées, malades ou handicapées. Ces intervenants permettent le lien social, avec les personnes isolées, tout en délivrant un service adapté à chacun.

Lors des réunions mensuelles, autour du président Gilbert Vigneron et des secrétaires Frédérique, Anne-Marie et Élodie, le point est fait sur les diverses interventions, formations et autres informations.

Toute personne qui souhaiterait rejoindre l’équipe pour travailler ou tout autre qui souhaiterait obtenir une aide à son domicile peut contacter l’ADMR au 05 65 51 62 21 ou 06 88 14 41 42 ou entraygues@fede12.admr.org…