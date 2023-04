Onet-le-Château. Le "Printemps des artistes amateurs" s’expose à la galerie des Capucines

"Le printemps des artistes amateurs" va bientôt s’installer à la Galerie des Capucines de la MJC, rencontre avec l’artiste peintre Virginie Eche qui exposera et qui vous invite avec la municipalité et la MJC, à un moment de partage, lors du vernissage qui aura lieu le jeudi 4 mai à 18h30.

Virginie Eche a tenu les crayons avant le pinceau et depuis des années, c’est Dali qui l’inspire "Il est anticonformiste, son œuvre c’est la liberté et cela aurait pu être le titre de cette exposition, car c’est aussi ce que je ressens et ce qui m’inspire. En fait, le surréalisme traduit parfaitement cette idée profonde… Je n’ai pas vraiment de style, je peux au gré de mes émotions ou de mes envies, aller de Magritte à Renoir ou Degas mais, en toute humilité, je reviens toujours vers Dali…".

Virginie Eche a surtout suivi les conseils de son prof de dessins de l’époque "ne prends jamais de cours de dessin et surtout arrête toi à temps…" et considère que la peinture est intemporelle, peut-être pour elle, une façon de ne pas vieillir. Mais l’artiste a hâte de rencontrer celles et ceux qui viendront voir ses œuvres " C’est la première fois que j’expose dans une MJC, c’est un public différent et il me tarde de voir ses réactions en parcourant l’expo, qui sera un florilège de tout ce que j’ai pu faire en acrylique. C’est mon imagination qui s’exprime, il y a aussi quelques messages et bien sur cette liberté omniprésente, je ne concevrai pas de travailler sur commande…".