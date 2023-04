Colombiès. L’école du village décroche le 2e prix au concours des Apel

Le jury de l’Apel départemental (parents d’élèves) a examiné les onze projets présentés pour le "Concours Semaine des Apel" et a présenté le palmarès 2023 lors d’une récente soirée, à Rodez.

L’Apel de l’école de Colombiès a obtenu le 2e prix et une récompense de 800 € pour ses actions dynamiques. En effet, l’association avait participé activement en organisant des ateliers ludiques et activités pour les enfants sur le thème "sport et santé" durant une semaine dans le cadre de la "Semaine des Apel".

Les membres de l’association et le directeur d’école se sont déplacés pour cette occasion. À L’appui d’un diaporama, une présentation orale devant le jury et les autres candidats a été effectuée afin de défendre cette action et de mettre en évidence les objectifs et le bilan de ce projet. Lors de la remise du prix, le jury a souligné la pertinence du choix des manifestations organisées tels que "le parcours de santé intergénérationnel" sur le thème des 1 000 Bornes (journée sportive organisée au gymnase de Colombiès en association avec Aveyron sport santé), mais aussi l’atelier "De la vache à la fabrication des produits laitiers" (animé par Claire Domise), qui a suscité la curiosité des enfants de l’école.