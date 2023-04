Saint-Amans-des-Cots. Les bénévoles de l’ADMR se forment

Pour pouvoir répondre au mieux aux familles, aux personnes seules, aux personnes handicapées, les bénévoles de l’association à domicile ADMR participent à des formations. C’est ainsi qu’avec les bénévoles de l’ADMR d’Entraygues, ils ont assisté à une journée animée par Florence Blanc de la Fédération départementale de l’ADMR, à la Maison de santé d’Entraygues, accueillis par le président Gilbert Vigneron. Au programme, la présentation des différents modes d’interventions, les aides pour le maintien à domicile des personnes âgées, l’évaluation des besoins, les prises en charge, l’action sociale des caisses complémentaires, l’aide aux personnes en situation de handicap, les familles, le service téléassistance etc. L’ADMR peut aider toute personne, quels que soient le niveau de dépendance et le besoin d’intervention. Pour toute demande d’aide et d’information, les bénévoles référents communes sont disponibles. Ne pas hésiter à prendre contact avec le bureau au 05 65 51 40 75 ou Gilbert Vigneron au 06 88 14 41 42. D’autre part, l’ADMR veut renforcer l’équipe des aides à domicile en embauchant, que ce soit en CDD ou CDI, à temps complet ou partiel, avec possibilité de tutorat et de formation, l’on peut prendre contact aux mêmes numéros pour tout rendez-vous de renseignements ou candidature.