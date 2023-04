Luc-la-Primaube. Les écoliers de St-Jean ont présenté leur spectacle "From Nature to plate"

Un nouveau projet pédagogique intitulé "From Nature to plate", a permis aux élèves de l’école St-Jean à La Primaube de comprendre comment les aliments arrivent jusqu’à notre assiette. Des sorties et activités en lien avec ce beau projet ont ponctué cette année scolaire. Par ailleurs, des cours de chant en anglais avec Olivier Savignac, accompagnés également de cours de danse avec Marie Quintard, ont permis aux élèves de préparer le traditionnel spectacle qu’ils ont présenté samedi dernier à leurs parents et grands-parents à l’espace St-Exupéry.

En préambule, la directrice Marlène Aigouy a remercié parents, enfants, élus et équipe pédagogique et présenté les diverses activités et sorties réalisées au cours de l’année scolaire en lien avec ce projet : réalisation du jus de pommes avec l’association Variétés Locales 12, visite du conservatoire de la châtaigne à Rignac pour les GS et primaires, ateliers sur le thème du blé au pain, du miel et des abeilles ou encore sur les produits laitiers. Elle a également remercié Olivier et Marie pour leur professionnalisme et leur investissement auprès des élèves. Ensuite toutes les classes sont montées successivement sur scène pour présenter le spectacle "De la nature à l’assiette" en interprétant des chants et des danses : Choweho, Petit Pillon, Moon Eggs, Mon Assiette, La terre est si belle, Now it’s spring, J’étais un arbre, Dans mon assiette, Follow the Sun, Assis soient-ils. Pour clôturer ce spectacle, tous les enfants ont été réunis sur scène pour interpréter le chant final "Petite terre". Le nombreux public qui a été émerveillé n’a pas ménagé ses applaudissements. Un super-spectacle qui s’est poursuivi par la boum des enfants et la dégustation d’un succulent aligot-saucisse concocté par l’Apel, présidée par Mme Escrozailles, pour 300 convives.