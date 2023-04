Espalion. Les œuvres des résidents s’affichent à la maison de retraite

Dans le cadre des animations mises en place à la maison de retraite, un atelier de peinture accueille régulièrement les résidents intéressés par cette pratique artistique.

Tous les lundis après-midi, depuis de nombreuses années, Christelle Puech anime cet atelier peinture à la maison de retraite du centre hospitalier Jean-Solinhac. Une activité très prisée par les résidents qui apprécient fortement ce moment où, en pédagogue avertie et attentionnée, Christelle sait adapter la pratique et les techniques du dessin et de la peinture aux capacités de chaque participant. Une activité régulière qui leur permet ainsi de donner libre cours à la créativité, et à mettre en œuvre la concentration et la maîtrise du geste.

Un vernissage des œuvres réalisées par les résidents a eu lieu récemment. Aux côtés des pensionnaires on notait la présence de Jean-Philippe Darin Bertrand, directeur délégué de l’hôpital Espalion-Saint-Laurent d’Olt, des cadres de santé et des soignants du service, de Séverine Battut la responsable des animations et de l’artiste peintre Christelle Puech.

Avec cette exposition c’est un peu de printemps qui est entré dans la maison de retraite puisque le thème travaillé depuis septembre dernier portait sur les fleurs et les oiseaux. Un thème qui a donné naissance à des œuvres individuelles ou collectives peintes à l’aquarelle ou à l’acrylique mais toutes aux couleurs chatoyantes et chaleureuses venant ainsi égayer les murs du salon où elles sont exposées.

Avant le verre de l’amitié qui allait conclure ce moment convivial, Jean-Philippe Darin Bertrand a tenu à féliciter et remercier tous les acteurs de ce projet et il rappelait son souhait de voir les animations occuper une place importante dans l’établissement.

Les artistes résidents, autorités et personnel d’encadrement lors du vernissage.