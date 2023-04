Salles-Curan. Les pompiers soutenus et encouragés par le Crédit Agricole

Une sympathique réunion était organisée lundi soir au centre de secours. Arnaud Creyssels, chef du centre, Virginie Gras, présidente de l’amicale et quelques sapeurs pompiers disponibles à 17 heures, recevaient Stéphanie Gaches, directrice de la caisse locale du Crédit Agricole et Geneviève Bannes, administratrice locale et élue municipale, pour les remercier de l’aide financière accordée par la banque à l’amicale des sapeurs pompiers.

C’est par le biais du fonds d’initiative locale qui aide chaque année une quinzaine d’associations, que cette manne a été attribuée au centre de Salles-Curan.

Ajoutée au fonds de réserve de l’amicale, elle a permis de renouveler l’ordinateur et l’imprimante devenus obsolètes, et d’équiper chaque pompier d’un sac de sport contenant serviette-éponge, veste polaire, casquette, short, jogging, tee-shirt, floqués au logo du centre.

Le verre de l’amitié offert dans les superbes locaux du centre venait appuyer les remerciements chaleureux que les pompiers adressaient aux deux représentantes du Crédit Agricole.