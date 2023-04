Mur-de-Barrez. Les Vieux Volants du Carladez sur le Lévezou

Le club des Vieux volants du Carladez a organisé sa sortie dans le Lévezou le 23 avril. Quarante personnes et vingt voitures anciennes y ont participé.

Départ de la Tour de Monaco à Mur-de-Barrez en direction du Vibal pour visiter la Maison Créative où les attendaient M. et Mme Villefranque. M. Villefranque, ancien forgeron, sculpteur autodidacte, a fait découvrir sa vision du monde (violence, injustices, horreurs de la guerre, la misère…) à travers ses sculptures. Ces créations ont un sens et une histoire qu’il dévoile aux visiteurs avec beaucoup d’émotion et de sensibilité. Brassens, Gainsbourg, Coluche, Renaud, Charlot font partie de ses créations. Ce musée représente des années de travail, depuis qu’il était tout jeune jusqu’à aujourd’hui, maintenant il a levé un peu le pied avec une retraite bien méritée.

Le groupe a regagné les voitures en direction de l’hôtel des Voyageurs à Pont-de-Salars où les attendait un très bon repas.

L’après-midi fut consacré à la visite du musée "Au fil du rail" à Agen-d’Aveyron, M. Gervais Calmels est un passionné de trains miniatures qui circulent en traversant plusieurs décors. Il a permis aux participants de revenir en enfance, des yeux admiratifs pour le travail accomplis. Le sens du détail est poussé au maximum.

Le bruitage, les effets spéciaux sont présents. On peut y voir un bûcheron qui abat un arbre au son de sa tronçonneuse, la fumée qui s’échappe de la locomotive à vapeur et les poules qui picorent avec le chant du coq. Un grand remerciement à M. Gervais Calmels d’avoir permis de franchir la porte de son monde de modélisme ferroviaire. Tout le monde s’est réjoui de cette belle journée, très conviviale et les yeux remplis de souvenir.