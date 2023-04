Réquista. Loisirs : la médiathèque propose de nombreux ateliers très variés

Lors de ces trois premiers mois de l’année la médiathèque du Réquistanais a proposé des animations variées et pour tous les âges. Ateliers théâtre et peinture, lectures, rencontre avec Carol Vanni, l’exposition "Plantes et insectes" crée par l’Université de Montpellier, une journée dédiée aux jeux vidéo, un atelier d’illustrations pour les tout-petits avec Anne Letuffe et un après-midi autour de la poésie pour le Printemps des poètes en partenariat avec Les Moulins de Roupeyrac de Durenque.

Pour les trois prochains mois la programmation sera aussi variée avec une séance d’éveil musical (complet), une exposition de dessins en cours, les traditionnelles lectures et un atelier intergénérationnel autour du conte en partenariat avec le Bercail.

Ces ateliers autour du conte se dérouleront sur quatre samedis après-midi à partir du 13 mai. L’idée est de partager un moment adulte/enfant (parents, grands-parents, frères, sœurs, tuteurs…). Lors de ces ateliers seront proposés des lectures de contes et ensuite la création collective et la mise en scène d’un conte.

Viendra s’ajouter une programmation estivale en cours de constitution.

Toutes ces activités sont proposées gratuitement. Inscriptions et renseignements au 05 65 46 14 76.