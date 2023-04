Rodez : un escape game organisé au coeur du musée Soulages, réservez vite votre place

Un escape game vient d'être expérimenté au musée Soulages de Rodez. L'objectif est d'attirer un nouveau public et de l'initier aux œuvres du peintre ruthénois mondialement connu de façon ludique.

Le musée Soulages de Rodez innove. Ce jeudi 27 avril 2023, un escape game grandeur nature a été organisé pour la première fois parmi les œuvres du peintre, les prochaines sessions étant prévues vendredi 28 avril et samedi 29 avril, à 10 h 30 et 14 h 30.

Un jeu d'enquête

Un jeu d'enquête dans un temps imparti, "c'est une proposition singulière et originale pour un musée, qui a pour but d'attirer une cible qui ne pousse pas les portes du musée en temps normal", explique Pauline Vidal, community manager du musée Soulages.

Une immersion dans l'oeuvre et le travail de l'artiste

Le scénario. "Depuis quelques mois, de faux tableaux de Soulages circulent dans les salles de vente. Les participants ont 1 h pour arrêter les faussaires !"

Et résoudre cette énigme en déambulant à l'intérieur et à l'extérieur du musée, tout en interagissant avec les œuvres est une façon ludique de se mettre dans la peau du peintre reconnu et de se familiariser aux techniques travaillées par Pierre Soulages ( vitraux, estampes, architecture...) et à la manipulation des outils qu'il utilise ( pinceaux, encre de chine, brou de noix...). "C'est une immersion dans l'œuvre et dans le travail de Pierre Soulages, on essaie de s'en rapprocher au maximum", confie Pauline Vidal.

"Il y a une vraie demande"

Ce jeudi 27 avril, à l'occasion des premières sessions, adolescents et jeunes adultes se prêtent au jeu. "Ça fonctionne, il y a une vraie demande, la plupart des créneaux sont complets, on est contents", révèle Andréa Fontanille, médiatrice culturelle au musée, à l'origine de ce projet et maître du jeu pendant les sessions.

Formations en externe du service public, création d'un synopsis à partir d'un fil conducteur et d'un décor approprié... Une charge de travail en amont importante est à l'origine de cette réussite.

Le musée a la volonté de pérenniser cette activité

Face à ce succès, de nouvelles sessions seront organisées pendant les vacances scolaires estivales. L'escape game est pour l'instant axé sur la collection permanente du musée. Or, Pauline Vidal explique que "si ça prend, ça serait chouette de se diversifier et d'adapter ce jeu aux expositions temporaires".

Accessible dès 14 ans, l'escape game est au prix de 7 € par participant. Réservation obligatoire par e-mail : ateliers.soulages@museesoulagesrodez.fr