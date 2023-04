Onet-le-Château. Théâtre : avant-première réussie avant de se produire lors du festival

La TPDEA, le local de l’étape donc, fera une entrée remarquée dans la programmation du festival de théâtre amateur, qui se déroulera à La Baleine, du 9 au 12 mai, en étant pour la première fois, la vedette d’un soir, du Deuxième acte, scène V.

Pour faire court et ne pas dévoiler toute l’intrigue de cette comédie tendresse, on peut dire qu’"Une pincée de sel dans le café" est la toute nouvelle pièce de la troupe castonétoise "Le Théâtre pour demain et après", écrite et mise en scène par Christophe Ribeyre. Cette pièce un peu "douce amère" a récemment été jouée en avant-première, devant un public conquis, dans leur salle municipale d’animation théâtrale "La mouette", située 55 rue des tulipes.

C’est l’histoire de trois vieilles femmes, interprétées par Pascale, Marie-Agnès et Aurélie, qui se réunissent tous les jours, autour d’un petit café, histoire de passer un moment et de bavarder… Mais, car il y a forcément un "mais", un évènement extraordinaire va faire ressurgir un lourd passé chargé d’émotions pour chacune d’entre elles… On peut dire sans hésiter, après cette avant-première, que c’est un savant mélange de rire et d’émotion, mais aussi que derrière une petite vieille dame tranquille, derrière le rideau de la cuisine, il peut y avoir "du lourd, du très lourd"…À ne manquer sous aucun prétexte, ce sera à La Baleine, le jeudi 11 mai à 20 h 30. Infos et réservations : www.la-baleine.eu, reservation@la-baleine.eu ou 05 65 77 68 00 (tarif : le spectacle 9 € ou 6 € avec la carte culture, le pass-festival 30 € ou 20 € avec la carte culture).

Pour la restauration, réservation obligatoire au Krill : 05 65 77 68 06.