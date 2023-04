Argences en Aubrac. Trois drôles de Dames !

Non, il ne s’agit pas d’un retour aux années 80, mais de souhaiter la bienvenue à trois drôles de dames dont les missions s’étendent de Ste-Geneviève-sur-Argence jusqu’à 10 km à la ronde.

Ce sympathique et dévoué trio est composé de deux aides-soignantes diplômées d’état et d’une aide ménagère. On a nommé : Stéphanie, Marlène et Sandrine.

Aide à la toilette, aide au coucher, aide au lever, aide aux repas, aide à l’entretien… Pour résumer, une précieuse aide aux servitudes ménagères du quotidien. Pour les bénéficiaires déjà dans le programme, ou, une fois inscrit, est proposé aussi, un service de transports.

Ces trois drôles de dames n’ont pas de Charlie, mais officient de concert avec le Cesu, un service de l’Urssaf ainsi qu’avec l’Appa (Aide aux Personnes en Perte d’Autonomie). Temporairement en situation de handicap ou en perte d’autonomie, le dynamisme, le professionnalisme, la compassion, l’assiduité et la ponctualité sont le credo pour leurs missions dont elles s’acquittent avec grand plaisir.

La journée, le trio Stéphanie, Marlène, Sandrine est toujours partant pour de nouveaux mandats et il verrait d’un bon œil son équipe s’agrandir.

Bienvenue à ce numéro de téléphone : 07 55 82 75 58.

Bienvenue et à par-là aux trois drôles de dames.