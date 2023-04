Un avant-goût de projet multimodal

Cette semaine, les travaux d’embellissement de la gare SNCF et de mise en conformité d’accessibilité ont été inaugurés.

Après la rénovation et la modernisation de ses quais, du bâtiment des voyageurs et des équipements présents depuis ce mois de mars, la commune de Villefranche-de-Rouergue, qui accueille en moyenne près de 60 000 usagers, est dotée d’une gare définie comme "accessibles à tous". D’un coût total de 3,13 M€, financés à hauteur de 82 % par la Région Occitanie et 18 % par l’État, ces travaux ont été intégralement réalisés sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions.

Ces nouvelles infrastructures permettent aujourd’hui à l’ensemble des voyageurs, dont les personnes à mobilité à réduire (PMR), d’accéder plus facilement aux trains. Cette modernisation est une concrétisation des investissements réalisés par l’État et la Région Occitanie pour développer la mobilité ferroviaire sur l’ensemble du territoire, en collaboration avec le Groupe SNCF.

La Région a souhaité profiter de ces travaux de mise en accessibilité du site pour y adosser une rénovation d’ampleur du bâtiment de la gare afin de lui redonner son lustre d’antan tout en améliorant le confort et les services pour les voyageurs. Comme l’a rappelé le maire Jean-Sébastien Orcibal, qui souhaitait qu’au même titre que Rodez sa ville soit dotée du rail, la gare a été construite en 1858 sous l’impulsion de Vincent Cibiel député-maire de l’époque.

Près d’un million d’euros

Cette partie du chantier, réalisée dans le prolongement des travaux des quais, aura duré quatre mois. Représentant un montant de 974 000 €, elle a été intégralement financée par la Région Occitanie dans le cadre du programme de modernisation des bâtiments de gare établi entre la Région et la direction régionale SNCF Gares et Connexions en Occitanie.

Lors de son intervention, Agnès Moutet-Lamy, directrice régionale SNCF Gares & Connexions Occitanie a rappelé que "la modernisation des équipements de quais réalisée en gare de Villefranche vient illustrer l’action de SNCF Gares & Connexions : donner envie de gares pour donner envie de prendre le train. Avec les travaux entrepris sur les quais et dans le bâtiment, les voyageurs peuvent dorénavant cheminer plus facilement et plus directement du parvis de la gare jusqu’au train."

Le maire Jean-Sébastien Orcibal a répondu en écho : "La gare représente aussi une entrée de ville et du territoire, entre les trains, les bus Lio et notre Bastibus ce quartier est un lieu où se font les connexions d’où notre volonté de globaliser les choses en déposant, auprès de la Région Occitanie, un dossier de faisabilité visant à obtenir la reconnaissance du pôle multimodal qui plus est en étant une des portes d’entrée des Grands Sites d’Occitanie."

Et d’appuyer : "les Villefranchois sont très attachés à leur gare." Vice-président, Mobilités pour tous et infrastructures de transports à la région, Jean-Luc Gibelin a rappelé l’engagement de la présidente Carole Delga : "Notre mobilisation pour proposer plus et mieux de trains à nos concitoyens passe indéniablement par la question de l’accessibilité. Nous ne remporterons la bataille du report modal que si le train est véritablement accessible au plus grand nombre. Chacun, où qu’il se trouve dans notre région et quelle que soit sa condition, doit pouvoir bénéficier de solutions de mobilités, plus vertes et en proximité."

La conclusion est revenue au sous-préfet Guillaume Raymond, pour sa dernière sortie en Aveyron avant son départ pour l’Hérault : "La mobilité et les désenclavements des territoires ruraux sont des défis dans le but d’augmenter le nombre de dessertes afin que l’on préfère le train…".