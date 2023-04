Onet-le-Château. Vendredi soir, c’était apéro-concert au Krill pour fêter les vacances

On connaît Sharon Evans comme conteuse, elle est d’ailleurs venue par chez nous, pour partager ses histoires des quatre coins du monde, avec ses jeunes spectateurs. Mais vendredi soir, sur la même scène du Krill, c’est la chanteuse et percussionniste, mais aussi auteur que nous avons pu applaudir, lors de ce nouvel apéro-concert. Elle était accompagnée par le guitariste Franck Perolle. Et comme dans ses contes, les compositions de Sharon reflètent ses voyages à travers le monde : États-Unis, Europe, Népal, Inde, Mongolie, Vietnam, l’Afrique… Etc. Quant à Franck, il apporte aux chansons de Sharon une palette de couleurs riches et inattendues. Leur style d’indie folk mêle les mélodies du rock indépendant aux sons acoustiques de la musique folk contemporaine avec une forte influence de jazz, portée par la voix bluesy de Sharon, la guitare folk, et les percussions du monde entier. Ce fut une belle soirée découverte, pour toutes celles et ceux qui avaient encore une fois fait le déplacement jusqu’au café culturel le Krill et un joli moment musical de partage et de convivialité…