1er-Mai : pourquoi les manifestations risquent d'être monstres et durer parfois toute la nuit

Le renseignement territorial s'attend à une "mobilisation historique" et un climat tendu, ce lundi 1er mai, jour de la Fête du travail.



Le constat est clair, selon une note du Renseignement territorial : ce lundi 1er mai, les manifestations célèbreront moins la Fête du travail et plus la fronde contre la réforme des retraites, quand bien même promulguée par le gouvernement. Selon les autorités, ce sera une "mobilisation historique" et "une journée sans précédent en termes d’unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit vengeur".

A Paris, les services de renseignement attendent de 80 000 à 100 000 personnes, dont "1000 à 2000 éléments à risque", détaille BFMTV. "La mouvance contestataire radicale dans son ensemble devrait être présente dans un état d’esprit déterminé et offensif", selon la note du Renseignement territorial. des éléments à risque composés selon la note de "200 à 400 militants d’ultra-gauche dont des étrangers, et 100 à 200 gilets jaunes radicalisés", entraînant "dans leur sillage (...) des étudiants et lycéens proches de la gauche contestataire, peu aguerris dans la commission d’exactions, mais aussi des syndicalistes radicaux et un certain nombre de casseurs opportunistes".

A Paris également, mais aussi à Rennes, des appels à "ne pas rentrer chez soi" après la fin des manifestations ont été lancés sur les réseaux sociaux. Ils invitent à poursuivre la manifestation et la mobilisation durant la nuit, mais dans l'esprit d'un "terrain de jeu et de lutte magnifique".

Allez, on les connais celles et ceux qui ne lisent pas les threads quand c'est pas en visu.

Vous avez raison, il n'y a pas de raisons de pas pimper la lutte.

Mais maintenant plus d'excuses!



RDV Lundi #1erMai tout le monde!



Faites tourner partout: le soir, on ne rentre pas! \ud83d\udc47 pic.twitter.com/XSZ6G3kuEw — Maison du Peuple (@MDP_Rennes) April 27, 2023

Ces appels ne concernent toutefois pas l'intersyndicale, pour qui cette fête du travail doit rester "unitaire et populaire". "Dans les cortèges syndicaux, il n’y a rien à craindre", a promis la nouvelle secrétaire de la CGT, Sophie Binet.

Beaucoup de grèves ?

Ce 1er-Mai également, entre 25% et 33% des vols aériens seront supprimés, en sus d'actions chez les contrôleurs aériens qui régissent les vols au-dessus du territoire. Côté SNCF, les syndicats de cheminots ont appelé l'ensemble des personnels à se mettre en grève, après un appel peu suivi lors de la précédente journée de mobilisation. Mais les grèves continuent d'affecter au quotidien la circulation des trains sur l'ensemble du territoire. Tout comme dans le secteur de l'énergie, où la Fédération nationale Mines Énergie (FNME) CGT, qui a promis des actions tout au long du mois de mai, pourrait commencer dès ce 1er mai, selon Le Parisien.