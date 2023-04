Druelle Balsac. Atelier yoga pour les assistantes maternelles et les enfants du Ram

Il y a quelques jours de cela, le Relais Petite Enfance proposait un atelier yoga pour les enfants et les assistantes maternelles de Druelle-Balsac. Atelier animé par Sophie Féliu, infirmière puéricultrice et fondatrice de "Casami cocoon", l’accompagnement à la parentalité. Sophie a animé une première partie avec les bébés, suivie d’une autre pour les plus grands. La position de la tulipe, de la banane, de l’avion, de la toupie, postures qui permettent à l’enfant de prendre conscience de son corps, de se concentrer, s’étirer, libérer ses émotions.

S’en est suivi, le yoga des sens au travers d’un bac sensoriel avec des objets aux textures différentes. Un temps de relaxation à l’aide d’un koshi a clôturé la séance. Un bon moment de relaxation pour les enfants et assistantes maternelles. Les nounous ont récupéré des fiches avec les différentes postures et les bienfaits sur le corps afin de le reproposer aux enfants. Le relais propose aux assistantes maternelles et parents de la commune des haltes jeux gratuites les lundis et jeudis de 8 h 45 à 11 h. Pour tout renseignement administratif : Cathy Morelle au 06 71 61 42 57. Laissez un message avec vos coordonnées et la raison de votre appel. Page Facebook du relais : Relais Petite Enfance "Rêve Avec Moi".