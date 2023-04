Caminaïres : des chemins de la vallée du Lot à la table de la… vallée du Lot

Les Caminaïres, membres du club de randonnées villefranchois, se sont retrouvés une trentaine pour un périple sportif et gastronomique à Asprières. Après la fouace et le café, la randonnée du matin a pris la direction de la vallée du Lot, avec comme guide touristique un membre participant, originaire de Bouillac, ce qui a permis à chacun de découvrir avec force explications la vallée, avec l’église romane de Saint-Martin, ainsi que la célèbre grotte de Saint-Roch. Après trois heures de balade sans pluie (malgré des prévisions plutôt pessimistes), le groupe à repris des forces en dégustant un excellent repas accompagné du traditionnel "stockfisch", incontournable plat servi depuis des décennies dans un renommé et presque centenaire restaurant du village d’Asprières. Prochaine sortie sur la journée : le 8 juin à Pareloup, avec les mêmes ingrédients : convivialité, découverte et gastronomie.