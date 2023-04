La Selve. Fête du muguet : le décor est planté !

Le programme de la Fête du muguet, concocté par les bénévoles de plusieurs associations est désormais bouclé, tandis que la décoration du village est réalisée par le Gang du tricot.

Vendredi 5 mai, à 19 h 30, repas soupe au fromage et concours de belote. Samedi 6 mai, à partir de 14 h, exposition des œuvres des artistes Selvois à la salle de vote ; à 20 h 30, apéro- concert avec "Les Contretemps" et bal avec le DJ Freddy. Entrée gratuite et restauration sur place. Dimanche 7 mai, randonnée pédestre (11 km), avec repas (inscriptions au 06 27 14 37 66 et au 06 46 61 22 72) ; à 11 h 30, commémoration avec dépôt de gerbe au monument au mort ; exposition à la salle de vote à partir de 14 h ; à 15 h, concert choral.