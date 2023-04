Football : les clés du match Rodez - Saint-Etienne

Les Ruthénois accueillent les Verts, samedi 29 avril à 19 heures, pour le compte de la 33e journée de L2.

Deux équipes en forme... et toujours en quête de points pour le maintien. La rencontre entre Rodez et Saint-Etienne, samedi 29 avril, oppose deux formations proches au classement, malgré un historique que tout oppose.

Les Ruthénois (12es) se sont mis dans une position favorable pour le maintien grâce à leur série de six victoires lors des sept derniers matches, prolongée par un succès à Annecy (3-0), samedi 22 avril. Mais avec six points d'avance sur Laval, le premier relégable, la menace reste présente, d'autant que les Aveyronnais devront encore se rendre chez les deux premiers, Le Havre et Bordeaux, d'ici à la fin de la saison.

Un stade plein

Pour cette affiche de prestige, dans un Paul-Lignon qui devrait faire le plein, Didier Santini ne devrait pas bouleverser ses plans, d'autant que Joris Chougrani, Aymen Abdennour, Kevin Boma, Martin Adeline (blessés) et Andy Pembélé (reprise) sont toujours indisponibles.

Son équipe pourra tester sa forme du moment et ses progrès récents, face à l'une des meilleures équipes du championnat sur la phase retour. Classés 10es, les Stéphanois comptent seulement deux points d'avance sur le Raf, mais semblent avoir fait le plus dur dans la course au maintien.

Saint-Etienne déplore aussi des blessés importants

Longtemps englués dans les dernières positions, les relégués de Ligue 1 ont décollé après un mercato d'hiver d'actif. Avant leur défaite contre Metz (3-1, le 22 avril), les hommes de Laurent Batlles avaient signé une série de dix matches sans défaite.

L'entraîneur ligérien devra encore se passer des services de nombreux titulaires, puisque Anthony Briançon, Thomas Monconduit, et Gaëtan Charbonnier sont toujours blessés. Ibrahim Wadji, leur deuxième meilleur buteur de la saison (9 buts), s'est rajouté à cette liste cette semaine. En revanche, le défenseur Dennis Appiah est de retour dans le groupe pour le déplacement à Paul-Lignon.

Les groupes