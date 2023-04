Onet-le-Château. Inauguration : Damien Combes ouvre une nouvelle page route d’Espalion

Mécanicien de formation et titulaire d’un CQP (technicien confirmé motocycle), Damien a exercé pendant 10 ans à la concession Honda de La Mouline. En juin 2016, il décide de créer sa propre entreprise chez lui, jusqu’à ce qu’une opportunité, qui au départ n’était qu’une ruine, lui permette de tourner une nouvelle page.

Après un an et demi de travaux, la ruine en question, située route d’Espalion, est devenue un magnifique outil de travail : un local entièrement rénové avec goût, spacieux, lumineux et surtout très fonctionnel. Et cette nouvelle page, Damien l’a ouverte officiellement, en invitant les artisans qui ont œuvré sur le chantier et ses fidèles clients, à une inauguration des plus conviviales, vendredi dernier. Un petit temple dédié à la moto, où il répare et entretient toutes les motos. "Je suis le seul garage indépendant et non affilié à une marque, c’est ce qui me permet de me démarquer des autres. Je vais désormais m’attacher à développer le dépôt-vente d’occasion, ainsi que le côté ‘’accessoires’’, casques et vêtements. Je sais que cela ne va pas forcément être simple tous les jours, mais j’ai confiance. Je suis un passionné et donc je fonce et je travaille sans relâche et sans aucun état d’âme. Je ne regrette rien, je sais qu’il fallait que j’avance et j’ai désormais tous les atouts en main…".

Combes Motos : route d’Espalion (à côté de la Briqueterie), 05 65 68 13 16.