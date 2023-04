Salons, concerts, ouverture de monuments... Que faire en Aveyron ce week-end jusqu'au 1er mai ?

Dès ce vendredi 28 avril et jusqu'à lundi 1er mai, laissez-vous séduire par un florilège d'idées de sorties aux quatre coins du département.

Vendredi 28 avril

Alrance.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Soirée théâtrale avec Les Compagnons des Arméniès, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Carcenac.

Crespin.

- Soirée thème « Arbres, haies champêtres en Ségala », à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Coussergues.

- Concours de belote, à 21 h à la salle des fêtes.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de films ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Estaing.

- Café-lecture, à 14 h 30 à la médiathèque.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château du Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc.

- Loto de l’association Comps Aveyron, du vendredi 28 au dimanche 30 à la salle Orlando.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Ségur.

- Concert avec le groupe « Los Cantaïres de l’Aubrac », à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Taussac.

- Soirée théâtre, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Trémouilles.

- 2e Salon des artistes amateurs.

Villeneuve.

- Dans le cadre des « rendez-vous d’oc », 17 h 30, rencontre avec Serge Carles ; 20 h 30, théâtre occitan, à la salle des fêtes.

Samedi 29 avril

Alrance.

- Fête ; 14h, concours de pétanque ; 19h30, soirée apéro et grillades avec Les Contres Temps ; 21h45 concert avec No Reso suivi du bal avec DJ Kiiikaw.

Brommat.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Decazeville.

- 4e « Staff’ival » avec concerts au Staff, café-concert de la place Jean-Jaurès.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de films ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Estaing.

- Quine de la section de Sauvegarde de la procession de la Saint-Fleuret, à 20 h 30.

Florentin-la-Capelle.

- Récital poétique pour piano au fil de l’eau « De l’eau, seulement de l’eau », à 20 h 30 à l’église.

Golinhac.

- Concert caritatif – Participation de 4 groupes, à 20 h.

Goutrens.

- Ouverture de l’espace Georges Rouquier, tous les week-end de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du Musée « Nos campagnes autrefois », tous les week-end jusqu’au 15 juin de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château du Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc.

- Loto de l’association Comps Aveyron à la salle Orlando.

Moyrazès.

- Échange de plants et de graines, de 14 h à 17 h à la petite salle des Arméniès.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

- Quine solidaire au profit des Bébés du Pérou, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Rieupeyroux.

- Exposition d’autos, motos, tracteurs, camions et cyclos ; bourse d’échange ; 19h, repas.

Rodez.

- Festival Regards sur l’Exil ; 17h, projection/débat avec des bénévoles de SOS Méditerranée ; 20h30 concert, au club.

- La soirée du Rodez Rugby, à 19 h à la salle des fêtes.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Quine de l’amicale des sapeurs pompiers, à 20 h 30 à la salle des fêtes Raymond-Cayrel.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Soirée théâtrale avec les Martagons de l’Aubrac, à 21 h au centre culturel.

Salles-Curan.

- Quine du foot, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Fête organisée par le comité des fêtes de Jouels, à 20 h à Jouels.

- Soirée féria animée par La Banda Bono suivie du DJ Fly Night, à 20 h à la salle des fêtes de Jouels.

Trémouilles.

- 2e Salon des artistes amateurs,

Villefranche-de-Rouergue.

- Vide-greniers de printemps, de 9 h à 16 h, rue Prestat.

Dimanche 30 avril

Alrance.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; 15h, spectacle de magie ; 17h30, thé dansant animé par Benjamin Malric ; 20h30, repas, bal.

Arvieu.

- Concert de fin de stage de « Folie douce », à 20 h 30 à la salle des Tilleuls.

Calmont.

- Concert sur les chants du monde, 17 h,église de Magrin.

Crespin.

- Fête votive ; 11h30, jeux pour enfants ; 12h30, repas. à la salle des fêtes.

Decazeville.

- 4e « Staff’ival » – concerts au Staff, place Jean-Jaurès.

- Animation « Gratifingues », de 11 h à 17 h au 21 rue Clémenceau.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de films ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Firmi.

- Thé dansant animé par Rétro Passion, de 14 h 30 à 19 h 30 à la salle d’animations.

Florentin-la-Capelle.

- Quine du comité des fêtes, à 20 h 30 à l’espace multifonctionnel.

Goutrens.

- Ouverture de l’espace Georges Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du Musée « Nos campagnes autrefois », de 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château du Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

- Quine de l’association « le Fraysse », à 14 h à la salle des fêtes.

Laissac.

- Thé dansant animé par Guillaume Fric, à 16 h au centre administratif.

- Vide-greniers, au Foirail.

Luc.

- Loto de l’association Comps Aveyron, à la salle Orlando.

Onet-le-Château.

- Vide-greniers, de 8 h à 18 h, à L’Athyrium.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades.

Rieupeyroux.

- Exposition d’autos, motos, tracteurs, camions et cyclos ; bourse d’échange ; 12h, repas.

Saint-Hippolyte.

- Vide-greniers, dès 9 h 30.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Quine de la chasse, à 21 h à la salle des fêtes.

St-Symphorien-de-Thénières.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Marché de printemps, de 9 h à 17 h sur la place des Arcades.

Tauriac-de-Naucelle.

- Après-midi théâtral avec les comédiens de Comedia Novacella, à 14 h 30 à la salle des fêtes de St-Martial.

Trémouilles.

- 2e Salon des artistes amateurs.

Lundi 1er mai

Bertholène.

- Déjeuner tête de sanglier, à 8h à la salle des fêtes.

Cantoin.

- Bal traditionnel animé par Les Viodenaïres, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de films ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Flavin.

- Déjeuner tête de veau, à 8 h à la salle polyvalente.

Goutrens.

- Ouverture de l’espace Georges Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Sébazac-Concourès.

- Ball-trap, à Concourès.

Trémouilles.

- 2e Salon des artistes amateurs,

Villefranche-de-Rouergue.

- Vide-greniers avec, à 8h, déjeuner aux tripes. Au foirail de la Madeleine.