Luc-la-Primaube. Karaté Concept : Grégoire Arnier Cabrit s’envole pour le Canada

Sympathique manifestation mercredi dernier, salle Terre des Hommes à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube au club de Karaté Concept, organisée par Jean-Pierre Kolimaga, professeur diplômé d’État 2e Degré et 6e Dan FFKDA pour dire au revoir à l’un de ses élèves Grégoire Arnier Cabrit, qui quitte l’Aveyron pour s’envoler au Québec au Canada.

En présence de ses parents Stéphane et Lydie, de Laurent Izard, président du club, des licenciés et de quelques parents, Jean-Pierre Kolimaga a remis à Grégoire, 9 ans, la ceinture 4e kyu orange obtenue après examen le jour de son anniversaire, pour l’année en récompense de sa participation, de ses qualités, de ses progrès et de sa fidélité à l’esprit du karaté, la médaille d’or du club de Karaté Concept de Luc-la-Primaube ainsi que le code moral du karatéka de manière à se comporter dignement et respectablement, à savoir la droiture, le courage, l’honneur, le respect, la bonté, la fidélité, le contrôle de soi, la sincérité et la modestie, soulevant des applaudissements nourris et mérités.