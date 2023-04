Thérondels. Les anciens de la compagnie des Eaux et de l’ozone en visite sur le Carladez

Le 20 avril, les anciens de la compagnie des Eaux et de l’ozone ayant, pour certains accompagnés les projets de la collectivité sur le territoire, ont souhaité faire une petite escapade en Carladez et se sont retrouvés à Pont-la-Vielle sur la rive droite du Siniq où, guidés par Jean-Christophe Cayla, responsable du secteur Carladez (avec Jérôme Ferrebeuf), ils ont pu visiter la nouvelle usine de pompage (dont la première pierre avait été posée en décembre 2019 et mise en service fin 2021). Au cours de leur visite ils ont pu constater le soin apporté au traitement de l’eau avec les techniques du moment qui répondent aux exigences de la conformité due à un produit grand public.

Cette usine située à proximité de la prise d’eau est équipée d’un nouveau réservoir de 700 m3 et possède une station d’alerte permettant d’anticiper tout risque de pollution de l’eau.

La production est rendue plus saine et plus durable grâce à la centrale de production photovoltaïque qui produit 50 % de l’énergie..

Après cette intéressante visite, la "frontière" fut passée pour continuer les échanges autour d’une bonne table dans les montagnes. Une agréable journée de convivialité et de partage qui, n’en doutons pas, laissera un agréable souvenir aux participants.