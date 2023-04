Trémouilles. Les écoliers parlent anglais, espagnol…

Avec leurs copains de Canet-de-Salars, Salles-Curan et Arvieu, les écoliers du village se sont amusés en parlant plusieurs langues. En parcourant un jeu de piste, en chantant, en dansant, ils ont partagé cette thématique aussi culturelle que sportive. Une richesse linguistique porteuse de partage, de coopération, d’entraide qui s’est déclinée en anglais, en espagnol et en occitan pour associer le drapeau au pays concerné, découvrir le madison, la gigue, écouter des légendes… Le tout, grâce à l’implication des enseignants et des conseillers pédagogiques de la DSDEN, s’est terminé autour d’un pique-nique et d’un goûter offert par la mairie arvieunoise.