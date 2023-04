Les jeunes U9 remportent leur premier tournoi de la saison

Avril et mai riment traditionnellement avec tournois tous azimuts pour les jeunes footballeurs d’ici et d’ailleurs.

Ainsi, les U9 et U8 du Stade villefranchois football se sont rendus tout récemment à Millau pour leur premier tournoi de la saison. Pour une première, les petits stadistes ont fait fort.

En effet, les U9 ont remporté ce tournoi et les U8 ont terminé deuxième. Une sacrée performance pour ces jeunes en devenir et une grande récompense pour les éducateurs qui se donnent chaque samedi corps et âme pour encadrer et faire progresser ces petits footballeurs. Ces bons résultats ont donné de l’envie et de la joie aux jeunes stadistes pour les prochains tournois.

Et justement, le Stade villefranchois organisera deux tournois dans les prochaines semaines : le premier pour les U7 et U9 le 4 juin et le second, pour les U11 et U13 le 11 juin. Un autre tournoi se tenait à Villeneuve où 4 équipes du Stade étaient engagées : une équipe U7, une U9 et deux U11. Cette journée a été également une grande réussite, pour la plus grande satisfaction de tous les participants.

Côté agenda, ce samedi, les seniors I reçoivent Espalion à 19 heures sur le stade de Laurière, tandis que les séniors II se déplacent à Foot Vallon Dourdou pour heures.