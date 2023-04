Brommat. Les sociétaires Groupama réaffirment leur engagement aux causes sociétales

La caisse locale de Groupama de Mur-de-Brrez a tenu son assemblée générale le 21 avril à la salle des fêtes. C’était l’occasion pour le président Wlliam Chikli de remercier les sociétaires présents et les membres de l’équipe du secteur qui a présenté le bilan de l’année.

Mireille Laborie, animatrice du secteur Aveyron-Lozère, faisait une présentation générale de Groupama d’Oc qui fête ses 20 ans et rayonne sur 14 départements. Elle présentait également l’activité départementale avec notamment le renforcement des partenariats, soutien aux initiatives locales. En accord avec ses valeurs et fidèle à son rôle de prévention, Groupama s’engage pour des causes sociétales. L’an passé, un programme "Les gestes qui sauvent" a permis de former 100 000 personnes sur les 14 départements couverts par Groupama d’Oc qui organise également des conférences thématiques et a mis en place des partenariats avec notamment Aveyron initiative et Génération mouvement. Groupama s’engage également sur la prévention des risques routiers et met à disposition la plate-forme Centaure pour des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Pascale Arjona, responsable commerciale Grand Aubrac, a ensuite présenté l’actualité commerciale de Groupama avant que Céline Arfeuille, conseillère à l’agence de Mur-de-Barrez, présente cette dernière et fasse un rappel des actions menées en direction des associations.

L’assemblée se poursuivait par la projection de deux petits films traitant de l’addiction aux écrans.

L’assemblée se clôturait par le mot du président qui invitait les participants à se retrouver autour d’un buffet dînatoire où les échanges se sont poursuivis.