METEO. Orages : 22 départements placés en vigilance jaune par Météo France ce samedi 29 avril

Certains départements qui ont cruellement besoin de pluie devraient connaître un peu de répit ce samedi.

Ce vendredi s'annonce comme la journée la plus chaude de la semaine au prix des orages pour 22 départements ce samedi 29 avril 2023, selon Météo France. La vigilance va durer toute la nuit et la matinée avant une accalmie à la mi-journée puis une reprise des précipitations vers 15 heures.

En Occitanie, plusieurs départements sont concernés : la Haute-Garonne, le Lot, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, l'Aude ainsi que les Pyrénées-Orientales qui auraient bien besoin de pluie dans un contexte de sécheresse très marqué.

Voici les 22 départements en vigilance jaune orages. Capture - Météo France

Le sud "très déficitaire" en pluie en avril

Météo France annonce que la pluviométrie de ce mois d'avril devrait approcher la normale mais "avec de grandes disparités régionales". Les départements du nord de la France ont connu davantage de pluie et pourraient être excédentaires, quand la pluviométrie risque d'être "très déficitaire" sur le pourtour méditerranéen.

"Le Languedoc-Roussillon et la région PACA connaissent leur début d'année le plus sec depuis 1959", comme cela était déjà le cas en 2022. Les Pyrénées-Orientales ont même connu un incendie géant extrêmement précoce qui a ravagé environ 930 hectares de végétation et nécessitant l'évacuation de 300 personnes, dimanche 16 avril.

