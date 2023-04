Réforme des retraites : Elisabeth Borne souhaite renouer le dialogue avec les syndicats après le 1er mai

La mobilisation de lundi 1er mai s'annonce extrêmement suivie, la Première ministre espère renouer le dialogue avec l'intersyndicale.

Après la validation du texte de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel puis l'adoption de la loi le week-end qui a suivi, l'intersyndicale avait annoncé son refus de rencontrer l'exécutif avant le 1er mai. Une mobilisation massive est attendue ce lundi, une note des renseignements territoriaux parle d'une possible journée "historique".

Alors que le contexte social reste sous tension, la Première ministre Elisabeth Borne souhaiterait renouer le dialogue avec les syndicats et les inviter dès la semaine prochaine, selon Franceinfo. La dernière réunion qui avait été menée à Matignon avait été écourtée, l'intersyndicale était partie en qualifiant la rencontre "d'échec" le 5 avril.

Il n'est pas certain que les syndicats acceptent, ni que cette nouvelle réunion ne tourne pas court. L'intersyndicale réclame que la loi soit retirée pour que le dialogue s'installe, quand le gouvernement tente déjà de tourner la page des retraites.

12 000 policiers et gendarmes mobilisés le 1er mai

Plus de 200 rassemblements sont prévus en France métropolitaine ce lundi 1er mai, une grande partie des cortèges s'élanceront en milieu de matinée. Les services de renseignement s'attendent à entre 80 000 et 100 000 participants dans la capitale avec un grand nombre "d'éléments à risque", entre 1 000 et 2 000.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la mobilisation de 12 000 policiers et gendarmes dont 5 000 à Paris.

« Il y a un certain nombre d’éléments radicaux qui se sont sans doute donné rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C’est pour cela que dans ces villes nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes », annonce @GDarmanin sur #Europe1 pic.twitter.com/h4QwbYn0l3 — Europe 1 (@Europe1) April 28, 2023

