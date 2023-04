Rodez : la cafétéria "Le Biney" a définitivement fermé ses portes

Claire et Michel Di Martino ont fermé définitivement les portes de ce restaurant qu'ils avaient repris à l'aube des années 2000.

Ces jours-ci, dans le milieu de la restauration ruthénoise, une page s'est tournée. La cafétéria "Le Biney", a fermé ses portes. Définitivement. Claire et Michel Di Martino, avec beaucoup d'émotion, ont éteint les fourneaux, la lumière et l'écran de télé. Ils en avaient prévenu la plupart de leurs fidèles clients. Ils s'y étaient préparés aussi. La faute entre autres à une période Covid qui a laissé des traces et à une certaine fatigue après plus de quarante dans ce milieu exigeant de la restauration. Et du bar aussi.

Quand ils ont repris Le Biney en 2003, à Claude Balthazar, qui avait fondé cette adresse emblématique en 1978, Claire et Michel Di Martino arrivaient en effet de Montauban, où durant près d'une vingtaine d'années, ils avaient tenu un bar. "Nous cherchions à revenir chez nous, à Rodez, dans une affaire où nous pourrions travailler tous les deux ensemble, et pouvoir ainsi élever nos enfants alors en bas âge", explique Michel. Tous deux n'ont pas regretté leur choix. "Quel bonheur d'avoir pu d'une part travailler en famille, je le souhaite à tout le monde", lancent-ils. "Et quelle chance d'avoir pu travailler avec ce personnel" insistent-ils en évoquant Anne, Christelle et Mathieu.

Un personnel fidèle, marque des belles adresses, qui n'a souvent pas ménagé ses efforts pour assurer la bonne tenue de la maison. "On a servi jusqu'à plus de trois cents personnes en un midi, avec une file d'attente qui débordait sur le trottoir", se souvient Michel Di Martino.

Manque de communication ?

Mais après le Covid, l'ambiance n'a plus tout à fait été la même. "On est passé de 160 clients en moyenne à moitié moins une fois que la situation est revenue à la normale". Depuis, en effet, la salle voûtée dans laquelle les clients pouvaient s'installer était rarement allumée. "Peut-être n'avons-nous pas assez communiqué, fait de publicité", s'interroge Claire Di Martino, faisant défiler dans sa tête les images de toutes ces années de service. "Le concept de cafétéria ne plaisait peut-être plus" avance-t-elle aussi.

Pourtant, nombre de clients fidèles franchissaient régulièrement la porte de la rue Victoire-Massol, se régalant des plats qui étaient préparés chaque jour. "Vraiment, on les remercie tous. Mais j'ai aussi été fatiguée, cela devenait difficile pour moi" explique Claire. En début d'année, la cafétéria n'avait d'ailleurs pu ouvrir ses portes.

C'est donc une page qui se tourne. Après la cafétéria Foch en 2015, "Le Biney", faut de repreneurs, a donc fermé ses portes. Et désormais, il n'y a plus de "cafét" à Rodez...