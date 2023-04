Tennis : Capdenac et son 823e joueur mondial repartent en campagne

Promus en championnat de France par équipes de Nationale 3 sur tapis vert à l’automne, les Capdenacois et leur Argentino-Polonais Kestelboim ouvrent leur saison ce dimanche (9 heures) chez eux face à Nice.

C’est reparti ! Capdenac retrouve les interclubs dimanche matin, sur ses courts extérieurs des berges du Lot (ou dans sa salle en cas de terrain humide), avec la réception d’un gros morceau d’entrée, l’ASPTT Nice. L’occasion d’ailleurs de voir très probablement l’affrontement entre les deux meilleurs joueurs (sur le papier) de la poule, le local argentino-polonais qui revient dans les rangs aveyronnais après une première expérience l’an dernier, Mariano Kestelboim, 823e à l’ATP et 91e au classement français ; face au Niçois de 21 ans Amaury Raynel (N°80).

Un premier match pour le TCC, sur cinq prévus au total avec seulement deux réceptions, qui permettra de se jauger en vue de l’objectif maintien affiché, dans un premier temps, par le coach Bruno Delfraissy. Pour y parvenir, il faudra éviter les deux dernières places, alors que Vitrolles et Poiçonnet semblent un ton en dessous dans cette poule C. Pour autant, les Aveyronnais restent méfiants.

Bon à savoir -> Calendrier : Capdenac - ASPTT Nice demain, Vitrolles - Capdenac 7 mai, Clermont - Capdenac 14 mai, Capdenac - Nogaro 21 mai, Poiçonnet - Capdenac 4 juin.

-> Format : championnat en 5 journées, comptant 12 poules (la C pour Capdenac) de 6 clubs. Le 1er de chaque poule et les 4 meilleurs 2es montent en N2, les 2 derniers de chaque poule descendent en N4. Chaque rencontre se décompose en 4 simples et 2 doubles. Une victoire vaut 3 points, la défaite 1 et le nul 2.

-> Effectif de Capdenac : Mariano Kestelboim (ARG-POL, N°91 Français, 823e à l’ATP, 27 ans), Marcus Willis (ANG, -4/6, 33 ans), Morgan Salvan (2/6, 24 ans), Léo Cazor (2/6, 28 ans), Mayron Riols (3/6, 30 ans), Lucas Debons (3/6, 25 ans).

Certes, ils s’avancent aussi avec leur Britannique habituel Marcus Willis – au moins pour quatre journées, comme Kestelboim d’ailleurs -, mais devront redécouvrir le niveau N3. Eux qui ont échoué de très peu pour y accéder sur le terrain au printemps dernier, et qui s’y retrouvent malgré tout grâce à une promotion administrative intervenue à l’automne.

Pas de quoi déstabiliser le seul club aveyronnais présent au niveau national de ces interclubs, puisque depuis qu’il y a accédé, il avait déjà vécu sept saisons à ce cinquième niveau français. Soit plus qu’en N4. Et alors que la montée en N2 en 2014 reste comme un apogée pour les hommes de Philippe Perrier, alors joueur et aujourd’hui président.

Surtout, les Aveyronnais peuvent compter sur un esprit d’équipe qui a fait leur force par le passé, eux qui retrouvent exactement les six mêmes joueurs que l’an passé. Avec Morgan Salvan, Léo Cazor, Mayron Riols et Lucas Debons en plus des deux têtes d’affiche étrangères.

Un Kestelboim qui, s’il a chuté au classement ATP par rapport à l’an passé, resterait très compétitif. " En fait, il a arrêté le circuit, éclaire Delfraissy. Et fait sparring-partner pour des pros en Argentine. Mais cette semaine, il a passé deux tours en qualif’d’un challenger chez lui avant de venir en Europe. " Il sera ainsi très attendu dimanche à Capdenac.