Réquista. "Tress’âges" se décline en expo

L’exposition des créations en vannerie sauvage, des seniors du Réquistanais, a rencontré un franc succès. 120 personnes sont venues à Rullac pour découvrir mangeoires à oiseaux, couronnes de végétaux, boules et objets à plats réalisés par les participants aux ateliers animés par Laurence Marie.

Lors de cet après-midi, les visiteurs ont participé à des ateliers de vannerie sauvage, de scoubidous et un atelier de soins des mains animés par Hélène Saby, kinésithérapeute au CSSR La Clauze. L’exposition a été clôturée par Fabien Grimal, Président de l’association Kalbeni, Maryse Boussaguet, trésorière de l’association de coordination gérontologique Ségala Vallées du Tarn et du Viaur porteuse du Point info seniors, Patrick Robert maire de Rullac et Nathalie Puel, conseillère départementale, qui a rappelé le soutien de ce dispositif par le Département.