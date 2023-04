Le Nayrac. Un moment musical et convivial

Dimanche dernier, l’Espace multiculturel affichait complet pour assister à un après-midi musical. En première partie, la Chorale du Nayrac, dirigée par Fred Bonnet présentait un répertoire varié de chansons françaises : de Polnareff à William Sheller, en passant par Starmania… Et en concluant par "Tout va très bien Madame la Marquise".

En deuxième partie, le groupe Jazzy Jazzou entrait en scène et faisait voyager l’auditoire sur plusieurs continents avec des chansons en portugais, en anglais, et en français avec un hommage appuyé à Claude Nougaro. Pour finir, les deux joyeuses bandes se rejoignaient et interprétaient "Le Tripous Blues" aux accents bien locaux. Afin de conclure de façon conviviale cette rencontre, spectateurs et chanteurs ont été invités à partager le verre de l’amitié.