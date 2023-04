Espalion. Un parcours culturel pour découvrir "L’aventure Piguë"

L’aventure Pigüe se poursuit au musée des mœurs et coutumes avec un parcours de découverte culturel et artistique.

La création artistique concourt à faire vivre le patrimoine, elle permet de le révéler sous un autre angle, souvent inédit et permet aussi sa découverte par un public diversifié.

Le Département a souhaité, dans le cadre de son dispositif Culture et patrimoine, valoriser l’initiative de l’association Rouergue-Pigüe, la création d’une bande dessinée "L’aventure Pigüe" de Jean-Christophe Vergne, en exposant les planches originales mais aussi le travail de création (recherches et croquis) de l’auteur au sein du musée des mœurs et coutumes.

L’exposition des planches originales de cette bande dessinée permet de découvrir le travail de recherche historique et iconographique sur lequel s’est appuyé l’auteur, ainsi que les étapes de création d’une bande dessinée historique.

Un travail de création qui entre en parfaite résonance avec l’exposition temporaire proposée par le musée : "Quand l’ailleurs est ici. Vaylet et les collections extra-européennes". Jean-Christophe Vergne est venu récemment à la rencontre des élèves de l’école de Gabriac et de l’école Jean-Monnet d’Espalion pour une découverte "Son aventure Pigüe". Ils ont été également accueillis par Aline Pelletier, conservatrice, responsable du développement scientifique et culturel des musées départementaux, qui leur a présenté à partir d’archives photographiques et de témoignages, l’aventure extraordinaire de ces Aveyronnais qui ont traversé l’Atlantique au XIXe siècle. L’histoire de l’émigration en Argentine

Préfacée par Christophe Albaladejo, docteur en géographie et aménagement, chargé de recherches à l’Inra et actuellement détaché à l’université de Buenos Aires, en Argentine, "L’aventure Pigüe" constitue un nouveau support qui permet de découvrir l’histoire de l’émigration aveyronnaise et plus largement de l’émigration française…

La bande dessinée relate le parcours de ces Aveyronnais partis à Pigüe, à travers les yeux de deux jeunes enfants, une fillette de dix ans et un petit garçon de onze ans. Elle s’est inspirée de la transcription du manuscrit de François Issaly. Les faits relatés sont donc historiques, les personnages de Cabanettes et Issaly, les décors, ont été dessinés grâce à des photographies d’époque.