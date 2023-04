Vague de chaleur en Espagne : avec 38,7°C, Cordoue enregistre le record de température en Europe pour un mois d'avril

Cordoue, en Espagne, a battu le record de température pour un mois d'avril ce jeudi 27 avril avec 37,8°C. Une chaleur précoce qui inquiète les autorités face à une sécheresse qui s'accroît.

L'agence météorologie espagnole, Aemet, avait prévenu. Ce jeudi 27 avril 2023, l'Espagne a enregistré un record de température pour un mois d'avril. Le mercure a grimpé jusqu'à 38,7°C à Cordoue, en Andalousie, dans le Sud du pays.

Actualización nota informativa \ud83c\udf21\ufe0f

\ud83d\udd34Durante el jueves 27 y el viernes 28 es muy probable que se dé el punto álgido de este episodio, extendiéndose además el ascenso térmico a la mitad norte peninsularhttps://t.co/m9jrZPQvtE pic.twitter.com/l6mLelXmZO — AEMET (@AEMET_Esp) April 26, 2023

L'Espagne suffoque

Dès le début de la semaine, les météorologues espagnols avaient indiqué que de l'autre côté des Pyrénées, l'atmosphère se réchauffait. "L'entrée progressive d'une masse d'air très chaude et sèche, d'origine africaine se produit sur la péninsule ibérique et les Baléares", indiquent, dans un bulletin, les prévisionnistes. Des "valeurs propres à l'été" seront enregistrées sur les thermomètres.

+ 16°C à Cordoue pour un mois d'avril

Ils ne se sont pour l'heure pas tromper. Avec 38,7°C, Cordoue décroche à ce jour le nouveau record de chaleur en Europe. Comme l'indiquent Météo France, habituellement, "la moyenne mensuelle des températures maximales sur cette station est normalement de 22,8°C pour un mois d'avril et de 27,4°C en mai"

Séville aussi a connu sa journée la plus chaude pour un mois d'avril. Ce 26 avril, il faisait 36,4°C. Le précédent record remonte au 30 avril 1997 avec 35,4°C.

?? ?️ 38.7°C #Cordoba ce 27/04.



?La moyenne mensuelle des T°C max sur cette station est normalement de 22.8°C pour un mois d'avril et de 27.4°C en mai.

?@aemet https://t.co/BKur9yNAXL pic.twitter.com/RV33NrHXab — Météo-France (@meteofrance) April 27, 2023

Record national aussi au Portugal

Toujours ce 27 avril 2023, le Portugal a lui aussi enregistré un nouveau record national avec une température de 36,9°C à Mora.

"Il est très probable que le pic de cet épisode soit atteint jeudi et vendredi", avait d'ailleurs indiqué l’agence météorologique espagnole (Aemet), qui a évoqué "des maximales plus proches de celles de début juillet et des records généralisés pour un mois d’avril".

Une sécheresse qui inquiète les agriculteurs

Comme le rapportent nos confrères du Parisien, "au-delà des températures, l’Espagne, qui exporte une grande partie de sa production agricole vers le reste de l’Europe, fait face à une sécheresse catastrophique qui inquiète agriculteurs et autorités".

Risque incendie élevé

Par ailleurs, le risque incendie est élevé. En effet, selon des chiffres communiqués par le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis), l’Espagne est déjà sur un record de surfaces brûlées depuis le début de l’année 2023, avec plus de 54 000 ha contre 17 126 ha en 2022, une année pourtant record en matière d’incendies.

À quoi s'attendre en France ?

En France, malgré des températures qui se radoucissent, les météorologues ne prévoient une chaleur précoce dans les prochains jours. "Le four ne passera pas", indique d'ailleurs Météo Pyrénées dans son dernier bulletin. Météo France estime que le mercure ne franchira pas les 30 degrés aux pieds des Pyrénées ce vendredi 28 avril mais oscillera entre 24°C et 26°C. Avec un pic de chaleur pouvant atteindre les 28°-30°C.

Ce jeudi 27 avril, Pau (27,5°C), Carcassonne (26,4°C), Luchon (25,5°) et Toulouse (25,4°C) ont enregistré de belles températures.