What The Food : une petite bière (sans alcool) pour récupérer après le sport, ça vous dit ?

(ETX Daily Up) - De l'eau vitaminée, des shots protéinés et maintenant de la bière sans alcool enrichie en nutriments et en sels minéraux. Telle est la recette d'une toute nouvelle mousse pour le moins surprenante puisqu'elle cible un public que l'on n'attendait pas : les sportifs. Une nouvelle trouvaille what the fuck pour notre série What The Food.





Réparer les fibres musculaires. Rééquilibrer le Ph. Et surtout, apporter de l'hydratation après les grandes pertes d'eau générées par l'effort. Après une séance de sport, il est important d'entretenir sa récupération au moyen d'une boisson adaptée. Il en existe pléthore depuis les boissons enrichies en vitamines jusqu'aux préparations en poudre à reconstituer en passant par les shots protéinés. Et ce n'est que le début d'un rayon que l'on croyait pourtant bien établi.

En Europe, on estime que ce marché va croître de 4,5% chaque année à l'horizon 2027 (étude Mordor Intelligence). Contre toute attente, ce ne sont pas seulement de nouvelles eaux enrichies en tout un tas de bonnes choses qui proposeront des innovations mais aussi des liquides plus insolites. En l'occurrence, il s'agit de bière sans alcool. Dans la région de Montpellier, un triathlète a l'ambition de lancer en juin prochain une mousse qui non seulement ne contient pas d'alcool mais présente aussi des propriétés isotoniques. C'est le nom savant pour définir les boissons pour le sport. Elles se définissent par leur concentration en particules équivalente à celle dans le sang. En ce qui concerne Goxoa - prononcer "gochoa", le brassin contient des nutriments et des minéraux.

Son patron, Jonathan Dubois, promet moitié moins de calories qu'une blonde traditionnelle. Sur LinkedIn, le sportif révèle que le produit est en cours de développement. Mais on sait d'ores et déjà que la fabrication est effectuée dans l'un des pays de la bière, la Belgique. La jeune start-up montpelliéraine entend compter sur une campagne de financement participatif pour assurer son lancement.

En imaginant cette nouvelle recette, Goxoa ouvre une nouvelle voie dans le dynamique secteur des boissons sans alcool. A l'échelle de la planète, le marché du "nolo", c'est-à-dire sans ou avec peu d'alcool (en anglais, "no" signifie "pas" et "low" veut dire "peu"), devrait dépasser les 11 milliards de dollars en 2022, d'après les projections du cabinet britannique IWSR. A l'horizon 2026, leur consommation devrait progresser encore d'un tiers. En ciblant particulièrement les sportifs, le rayon pourrait intéresser un tout nouveau public, en dehors des adeptes du "dry january", le fameux challenge d'origine anglaise qui engage à marquer une pause dans sa consommation d'alcool une fois par an.





Découvrez toutes nos trouvailles What The Fuck pour notre série What The Food