Onet-le-Château. Charles Sénégas échange avec ses lecteurs

Ce samedi à l’espace culturel, Charles Sénégas dédicaçait ses 3 derniers livres : "Bienvenue chez les Occitans", le seul roman humoristique de l’année, où l’auteur se fait plaisir en égratignant autant les Parisiens que les Occitans…

Dans "Le chahut était notre credo", l’auteur dresse un portrait de la jeunesse castraise au temps des Yéyés, avec de nombreuses photos d’époque et des anecdotes croustillantes, pour rappeler que ceux qui ont réussi dans la vie, n’étaient pas forcément assis au premier rang !

Et enfin le 3e opus "Si loin au cœur du monde déchaîné", un roman historique durant la guerre de 14-18, dans le Camarais : un hymne en quelque sorte aux femmes qui ont remplacé les hommes dans leur travail, entretenu la cellule familiale et maintenu l’entité sociale au village, si loin du front et pourtant au cœur du monde déchiré…