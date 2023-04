Coupe de France : protocole modifié, manifestation interdite... Une finale avec Emmanuel Macron sous pression

Remise des trophées depuis les tribunes, mesures pour empêcher les coupures d'électricité... Que peut-il se passer ce samedi soir lors de la finale de la Coupe de France ?

Emmanuel Macron doit-il s'attendre à être chahuté lors de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes ce samedi soir ? Le protocole a en tout cas été revu, notamment en ce qui concerne la remise du trophée : le président de la République le remettra aux vainqueurs depuis les tribunes et non sur la pelouse.

La préfecture de police a suggéré cette consigne, rapporte-t-elle via un communiqué. Elle invoque des raisons de sécurité "notamment au vu de l'envahissement de terrain et des incidents qui s'en sont suivis à la fin du match de demi-finale entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais". Il a également été demandé que le match se déroule avec les grilles levées dans les virages.

La manifestation des syndicats est interdite

De plus, la préfecture de police a fait le choix d'interdire les manifestations contre la réforme des retraites aux abords du Stade de France. L'intersyndicale avait appelé à ce rassemblement. "Cette manifestation étant de nature à créer un trouble à l'ordre public a été interdite par le préfet de police. (...) Tout grand événement sportif, du fait des importants regroupements de personnes qu'il occasionne, n'est pas compatible avec la tenue, dans de bonnes conditions de sécurité, de manifestations à caractère revendicatif".

Les syndicats avaient l'intention de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux dizaines de milliers de spectateurs venus assister au match. La préfecture de police réagit à ce sujet en rappelant que l'utilisation de sifflets depuis les tribunes est interdite.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir.

Que va-t-il se passer à la 49e minute ?

D'autres formes de contestation pourraient se manifester avant, pendant ou bien après le match. La 49e minute sera tout particulièrement surveillée. Lors du match de rugby Agen-Nevers, jeudi 27 avril 2023, l'électricité a été coupée volontaire dans le stade à la 49e minute en plongeant la pelouse comme les tribunes dans le noir pendant une vingtaine de minutes afin de protester contre l'utilisation de l'article 49.3 qui a permis de faire passer en force le texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale en évitant le vote des députés.

Des groupes électrogènes ont été installés près du Stade de France au cas où l'électricité serait coupée. D'une façon ou d'une autre, notamment par des huées, une réaction est plus que probable à la 49e minute dans ce contexte social encore sous tension malgré la promulgation de la loi, et alors qu'une mobilisation très importante est attendue partout en France ce lundi 1er mai.