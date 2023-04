Surprenante découverte dans ce garage de Sainte-Eminie, l'obus pourrait dater de la Première Guerre mondiale.

Une habitante de Sainte-Eminie (Lozère), une commune située près de l'Aveyron dans les Gorges du Tarn, a connu une petite frayeur en découvrant dans le garage de sa résidence secondaire... un obus "d'une taille assez conséquente", témoignent les gendarmes. Il pourrait dater de la Première Guerre mondiale.

La gendarmerie de la Lozère a été immédiatement prévenue, puis les services de déminages qui sont, rappelons-le, les seuls à devoir manipuler l'objet trouvé par mesure de sécurité.

Les bons gestes à adopter dans cette situation

"La découverte de tels objets reste courante et parfaitement maîtrisée par les services de secours", rassurent les gendarmes de la Lozère, tout en rappelant les bons gestes à avoir dans ce type de situation.

Premièrement, "ne procédez à aucune manipulation ou déplacement de l'objet" et "appelez immédiatement le 17, la mairie ou les services de la préfecture". Au moment de signaler l'objet, mieux vaut prévenir les autorités s'il existe des risques supplémentaires à proximité (la présence d'une conduite de gaz ou d'une cuve de fioul par exemple).

Si cela est possible, il est recommandé de prendre une photo de l'objet découvert, puis de s'en éloigner. "Si possible, interdisez à toute personne l'accès au lieu de découverte en attendant l'arrivée des services de secours et des démineurs".

