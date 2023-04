Football : "Plus de positif que de négatif", les réactions après le nul de Rodez face à Saint-Etienne

Même si les Ruthénois (12es) ont mené devant l'ASSE (11e) jusqu'à la 82e minute de jeu ce samedi soir lors de la 33e journée de Ligue 2, ils veulent voir le positif malgré le partage des points final (1-1). Il faut dire que, dans un stade plein comme un œuf, ils ont grappillé un point de plus d'avance (sept au total) sur la zone rouge.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Dans l’ensemble, c’était équilibré. On peut avoir des regrets sur le bel arrêt de Larsonneur à la fin. Mais c’était une grosse équipe, on a montré qu’on avait le niveau. On a aussi pris un point sur tout le monde derrière, donc on va rester là-dessus. Devant un super public, on a montré de belles choses, de l‘allant, de l‘envie. Sur le but qu’on prend, on doit avoir du vice, casser le jeu. Mais on ne peut pas tout bien gérer non plus. (Sur les changements un peu tardifs) Je trouvais qu’on était bien, que tout le monde était dans ce qu‘il fallait faire, qu’on n’était pas trop mis en danger ; peut-être qu’on aurait dû les faire un peu plus tôt, mais ça, c’est toujours plus facile (de le savoir) après.

Laurent Batlles, entraîneur de Saint-Etienne

Cela n'a pas été un match facile. On le savait, on jouait l'une des équipes les plus en forme en ce moment. On a eu deux belles occasions d'ouvrir le score en première mi-temps mais on ne les a pas mises. On savait que Rodez est une équipe très bonne dans les transitions, c'est comme cela qu'ils nous ont punis en début de seconde période. Je suis content de prendre un point ici, car ce n'est pas facile.

Bradley Danger, défenseur de Rodez

« On ne perd pas déjà, et on prend un bon point par rapport à nos concurrents directs. Donc il y a plus de positif que de négatif ce soir. » La réaction de Bradley Danger après le nul (1-1) de Rodez contre Saint-Etienne #RAFASSSE #Ligue2 pic.twitter.com/DsdIMamR9x — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) April 29, 2023

Marvin Senaya, piston droit de Rodez