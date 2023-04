Football : Rodez, repris par Saint-Etienne, accentue malgré tout son avance sur la zone rouge

En partageant les points avec Saint-Etienne, pour le compte de la 33e journée de Ligue 2 ce samedi soir (1-1), les Aveyronnais n'ont pas enchaîné une septième victoire en huit matches. Ils y ont pourtant cru, menant jusqu'à la 82e minute. Mais ils restent 12es au classement, avec 41 points et sept unités d'avance sur le premier relégable, soit une de plus qu'avant le match.

Un premier acte plutôt agréable à regarder, mais sans pléthore d'occasions franches ce samedi soir au stade Paul-Lignon. Avec un Rodez toutefois sans complexe, une fois les dix premières minutes à l'avantage des Verts. Les 350 supporters de l'ASSE, qui ont animé la soirée rue Vieussens, n'ont ainsi pas perturbé les Aveyronnais.

Pénalty de Danger

Finalement, c'est au retour des vestiaires que les hommes de Didier Santini ont été récompensés de leur allant, portés notamment par un Marvin Senaya des grands soirs sur son côté droit. C'est d'ailleurs de ce côté-là qu'est venue la lumière. Mais par son acolyte Wilitty Younoussa, lançant en profondeur l'enfant du pays, Killian Corredor. L'attaquant, excentré, s'écroulait alors dans la surface après un accrochage avec Sow. Résultat : pénalty. Et Bradley Danger ne se faisait pas prier pour transformer la sanction.

Rodez doublait alors l'ASSE au classement, passant 11e (contre 12e). Surtout avec 43 points, les hommes du président Pierre-Olivier Murat atteignaient la barre pour le moins symbolique en vue du maintien, et cela même si ce sont quatre clubs qui descendront cette année en National.

Sauf que les visiteurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et en même temps que la pluie redoublait, les Aveyronnais baissaient de pied physiquement. Au point de subir, subir. D'encaisser un premier but non validé pour un hors-jeu. Puis un second bien valable, à dix minutes du terme, par Bamba. La fin de partie voyait les deux formations se montrer dangereuses. Mais plus rien ne serait marqué.

De quoi laisser les Verts, 11es, juste devant les Ruthénois au classement. Mais avec 41 points, les protégés de Santini ont grappillé une unité sur la zone rouge. Loin d'être neutre.