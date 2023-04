Paulette Pradayrol vit fort bien ses 102 ans

Paulette Pradayrol est née le 21 avril 1921, à Gelles, scolarisée puis jeune fille en ce même lieu, où elle a fait également acte de mariage avec R.Roques, lui aussi enfant du pays. Le couple s’est aussitôt engagé vers Paris, comme il était souvent le choix, à cette époque.

Paulette a déroulé en la capitale, une carrière d’aide soignante à l’Hôpital Pitié Salpêtrière, le mari, employé, durant ces mêmes temps, à la R AT P. Le temps de retraites venu, retour sur leurs terres d’origine, à leur maison, à Gelles. Paulette y résidera jusqu’au siècle entier, son époux disparu bon nombre d’années plus tôt. C’est à ce moment seulement qu’elle entrera à l’Ehpad à Villeneuve.

Ainsi, a-t-on fêté joyeusement son 102e anniversaire en présence de tous les résidents, en musique et chansons des temps passés, animateur sympa Dominique Jeanne, avec son accordéon, et goûter dispensé par le personnel toujours présent et attentionné.

Bon anniversaire, ont exprimé ensemble, Direction, personnels et amis, à Paulette Roques, laquelle, selon ses dires mêmes, se félicite pleinement de son bon choix pour bien vivre son grand âge.