Sébazac-Concourès. Randonnées sétoises pour "Sport pour Tous"

Le club rando de Sports pour Tous participait à un week-end de 3 jours à Sète. Le centre de vacances, le Lazaret accueillait le groupe de marcheurs. À deux pas de la mer, le Lazaret accueille des groupes dans un cadre exceptionnel.

Le premier jour fut une grande aventure avec l’ascension du Pic St-Loup. D’aucuns connaît l’excellent vin du même nom mais moins nombreux sont ceux qui ont eu l’audace de se lancer dans l’ascension du pic. Un itinéraire très accidenté avec des rochers tout au long du parcours, où une concentration permanente est nécessaire. 6 h 30 de randonnée très difficile, même pour les plus aguerris ! Mais, avec le recul, la fierté de l’avoir fait. Le second jour un itinéraire beaucoup plus facile dans les marais salants et la vision de quelques flamants roses. Un pique-nique sur les galets, au bord de la mer. Le dernier jour, l’oppidum d’Ensérune et le canal du midi pour finir sous le tunnel de Malpas, tunnel canal creusé en 1679-1680 pour faire passer le canal du Midi sous la colline d’Ensérune.

Excellent week-end, si ce n’est la chute d’une randonneuse du groupe, qui a dû écourter d’une journée ce week-end de randonnée.

Merci à Jean-Paul pour son initiative et pour la bonne organisation de ce séjour.

Rendez-vous en juin pour une semaine à Belle-Ile-en-Mer.